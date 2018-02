Mortes por gripe H1N1 no México sobem a 97, diz governo

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o vírus já contaminou 15 mil pessoas em 53 países.

"A epidemia da 'influenza' A (H1N1) no México continua com sua tendência de baixa, entretanto é importante manter a lavagem frequente das mãos e a etiqueta do espirro", disse a Secretaria de Saúde do governo.

O país praticamente parou no começo do mês na tentativa de evitar a difusão da doença, mas as atividades já se normalizaram.

(Reportagem de Armando Tovar)