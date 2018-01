Morto só na Wikipedia, comediante recebe condolências reais O único consolo que Sinbad (nome artístico do comediante norte-americano David Adkins) pode ter é que muitas pessoas enviaram manifestações de condolências à sua família por ocasião de sua morte. Para falar a verdade, dois consolos, já que a morte de Sinbad só aconteceu na enciclopédia online Wikipedia, em mais um episódio que revela a fragilidade do sistema colaborativo do site. Em um ato de vandalismo online, um usuário alterou o verbete do artista na enciclopédia anunciando sua morte, que rendeu centenas de telefonemas e mensagens de pessoas que queriam saber o que havia acontecido com Sinbad. Mais tarde, a página do artista foi corrigida e ficou bloqueada para edição. Recentemente a enciclopédia online se viu às voltas com um episódio constrangedor, quando um suposto especialista colaborador do site se revelou na verdade um jovem de 24 anos (mais aqui).