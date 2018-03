Mosteiro da Luz (SP) pode ter outras múmias enterradas Um terceiro corpo com fragmentos de músculos nos ossos da mão foi encontrado no Mosteiro da Luz, na região central de São Paulo, numa carneira (nicho) abaixo da que guardava duas freiras mumificadas. Especialistas acreditam que pode haver outras múmias enterradas no local. A informação foi divulgada ontem pelo arqueólogo Sérgio Monteiro da Silva, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. ?Minha hipótese é de que esse corpo (o terceiro) era de uma múmia, mas pode ter sido devorado por cupins?, disse o arqueólogo. Uma das freiras, com o corpo 80% preservado, é considerada a múmia em melhor estado já encontrada no País - pode ter quase 200 anos. As câmaras mortuárias foram abertas no dia 2, quando se fazia a descupinização de parte do Museu de Arte Sacra. A localização das múmias foi revelada pelo jornal Diário de S. Paulo. Outras quatro câmaras mortuárias na mesma sala ainda serão avaliadas pelos especialistas. Uma equipe de especialistas usará aparelhos de GPR (sigla em inglês de Radares de Penetração no Solo) para verificar se localiza outros cadáveres com o mesmo estado de conservação. Há a suspeita da existência de uma catacumba e uma análise preliminar de documentos históricos aponta para a possibilidade de 40 irmãs terem sido sepultadas no local. Vizinha de parede da Igreja de Frei Galvão, que fica na entrada do mosteiro, a sala onde as múmias foram encontradas era usada para exposições do Museu de Arte Sacra. Nessa parede, há um pequeno altar e seis carneiras, onde os cadáveres eram depositados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo