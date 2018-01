Mostra compara Banksy a Warhol

A exposição Warhol vs. Banksy reúne lado a lado obras do falecido artista americano Andy Warhol e do britânico Banksy na galeria Hospital, em Covent Garden, no centro de Londes. A mostra reúne mais de 40 desenhos e pinturas criados pelo "pai da arte pop" e pelo criativo artista britânico, conhecido por seus grafitis espalhados pelas ruas de cidades da Grã-Bretanha. A fama é um dos temas que foram explorados nas obras de ambos, através de retratos de personalidades como Kate Moss, Marilyn Monroe ou Grace Kelly. Em uma das comparações mais óbvias da mostra, aparecem as impressões em silk screen de Andy Warhol e Banksy, que retrataram, respectivamente, os ícones Marilyn Monroe (em 1963) e Kate Moss. Para Duncan Cargill, diretor da galeria Hospital Club, organizadora da mostra, tanto Banksy quanto Warhol dão "tratamento semelhante" às celebridades. A mostra da galeria Hospital Club fica em cartaz até 1º de setembro e apresenta também uma série de gravuras dos Beatles inédita na Grã-Bretanha. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.