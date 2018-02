Mostra de Bauru terá Expoinel Paulista

Este ano, segundo os organizadores, 220 mil visitantes devem passar pelo Recinto Mello Moraes e a expectativa é a de que a feira movimente R$ 20 milhões, mesmos números registrados na edição do evento no ano passado. Ao todo, serão 3 mil animais, entre bovinos, equinos e ovinos, reunidos em julgamentos, exposições, campeonatos e leilões.

Novidade. Um dos destaques da mostra este ano será a Exposição Internacional do Nelore Paulista (Expoinel Paulista), promovida pela Associação Paulista dos Criadores de Nelore (APCN).

A entrada dos animais no recinto ocorrerá nos dias 8 e 9 de agosto e os julgamentos em pista estão programados para 11 a 15 de agosto (quarta-feira a domingo).

"Nossa expectativa é receber cerca de 700 animais, pois a Expo Bauru é uma das principais exposições de nelore do Estado de São Paulo. A feira é de presença obrigatória para os pecuaristas que planejam pontuar seus animais no ranking da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB)", afirma o presidente da APCN, Evaldo Ribeiro.

Inscrições. As inscrições dos animais da raça nelore na 37.ª edição da Expo Bauru podem ser feitas no site www.nelorepaulista.com.br, tel. (0--14) 3236-4239, com Guto Camargo.

QUALIFICAÇÃO

Curso de jurado de carcaça em Jaboticabal

A Universidade do Boi e da Carne promove, entre os dias 21 e 23 de julho, em Jaboticabal (SP), o curso de Formação de Jurados de Carcaças Bovinas. Fisiologia do crescimento animal e noções básicas de bem-estar animal serão alguns dos temas abordados. Informações e inscrições pelo telefone (0--11) 3293-8900.

MANGA-LARGA

Guaxupé sedia Copa de Andamento Matsuda

Ocorrerá em Guaxupé (MG), entre os dias 24 e 25 de julho, a terceira etapa da temporada 2010 da Copa de Andamento Matsuda Mangalarga, a mais tradicional competição da raça. Informações e inscrições no endereço www.cavalomangalarga.com.br ou pelo telefone (0--11) 3673-9400.

CAVALO PAMPA

Enapampa deve render R$ 2 milhões em leilões

A 17.ª edição da Exposição Nacional do Cavalo Pampa (Enapampa), entre 14 e 21 de agosto, em Belo Horizonte (MG), deve movimentar cerca de

R$ 2 milhões em três leilões, conforme os organizadores. No dia 15 ocorrerá o leilão Fifth Pampa Superior Auction. Nos dias 18 e 19, o Leilão Nacional da Raça Pampa e o Leilão JP e Convidados. Mais informações pelo site www.abcpampa.org.br.

GADO LEITEIRO

Megaleite: remates

movimentam R$ 8,2 mi

A Megaleite, exposição leiteira que terminou no início deste mês, em Uberaba (MG) registrou cerca de R$ 8,2 milhões em negociações, nos 14 leilões que ocorreram durante a feira. O lote mais caro comercializado no evento foi a fêmea Madre da Badajós, da raça gir leiteiro, vendida por R$ 230 mil. A feira ainda registrou um recorde de preço pago por uma bezerra da mesma raça: R$ 50 mil.