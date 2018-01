Mostra de cinema na Vila Mariana discute Direitos Humanos

A Cinemateca Brasileira inaugurou na primeira semana de dezembro a 9ª Mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul. Serão exibidos 32 filmes que trazem à tona a maneira como o tema é tratado em países em desenvolvimento.

A edição deste ano menciona os 50 anos do Golpe Militar no Brasil e, por isso, leva o título de Direito à Memória e Verdade. Na seleção exibida, cinco títulos tratam especificamente sobre os anos de ditadura no País.

A cineasta Lucia Murat será homenageada por sua obra e luta política e é a autora do filme que abriu a mostra em São Paulo. Que bom te ver viva, de 1989, conta a história de sobrevivência de oito ex-presas políticas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para fechar a programação, a Cinemateca exibe e debate um clássico do cinema brasileiro, Cabra Marcado Para Morrer, de Eduardo Coutinho.

Todas as sessões são gratuitas e algumas são acessíveis a deficientes auditivos e visuais. Entre as obras, filmes de Jordânia, Índia, Egito, Bolívia, Venezuela, além de outros títulos nacionais. Embora alguns países estejam no hemisfério norte, o fator geopolítico presente na noção de hemisfério sul é o que conta no evento, segundo o Ministério de Direitos Humanos da Presidência da República.

SERVIÇO

9ª Mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul

Largo Senador Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino

Informações: 3512-6111 / contato@cinemateca.org.br