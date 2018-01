Mostra inédita de 'Star Wars' traz veículos e sabres de luz a SP

O célebre caça-jedi StarFighter, pilotado por Anakin Skywalker em Star Wars: Episódio 3 - A Vingança dos Sith, será um dos quatro veículos originais dos filmes da série intergaláctica que irão "aterrissar" no parque do Ibirapuera a partir de 5 de março. Veja também: Star Wars vira filme de animação e estréia em agosto Star Wars Exposição Brasil trará 200 peças dos filmes de George Lucas, como figurinos, robôs, maquetes e storyboards, além de um projeto de teatro chamado "Escola Jedi". A mostra, considerada inédita na América Latina, ficará em cartaz até o final de julho, no Porão das Artes, no subsolo do prédio da Bienal, no parque de São Paulo. Com os quatro veículos, haverá também uma "mesa de armas", com os famosos sabres de luz usados nas batalhas que se arrastam há 30 anos, desde o lançamento da primeira trilogia em 1977. O ator britânico Anthony Daniels, que fez o robô C-3PO em todos os seis episódios da saga, estará na abertura da exposição, assim como Nelson Hall, técnico de cinema em efeitos especiais da Lucasfilm. Todos os direitos das peças em exposição são do acervo da produtora do cineasta George Lucas, que terá representantes em São Paulo para a montagem do evento. Várias exposições do tipo já rodaram o mundo, mas com temáticas específicas, como efeitos especiais ou figurino. Segundo os organizadores, a mostra em São Paulo terá de tudo um pouco. O projeto Escola Jedi acontecerá em paralelo à exposição, com profissionais representando os personagens principais de Star Wars e interagindo com os participantes do curso. A mostra também contará com um projeto educacional, com uma equipe de monitoria para atender alunos de escolas de diversas idades.