Motivo da pane segue desconhecido

Passado o pesadelo de anteontem, quando uma pane na Telefônica cortou o acesso à web em 407 cidades paulistas e afetou serviços públicos essências, é hora de calcular os prejuízos. A boa notícia é de que a operadora promete ressarcir as perdas. Ou seja, além de descontar o dia sem serviço prestado, a empresa deve negociar a compensação de outros possíveis prejudicados inclusive os não usuários do Speedy. A Telefônica não descarta a possibilidade de erro humano ou até de sabotagem. Segundo a empresa, a origem do problema foi um roteador com defeito em Sorocaba. Leia a reportagem completa no caderno Metrópole deste sábado. Além de mostrar a nossa dependência da internet hoje em dia, o problema de anteontem escancarou a falta de alternativas no caso de um problema como esse. Clique aqui e leia o artigo "Acidentes acontecem. Planos B existem para isso" do nosso colunista Pedro Doria sobre o chamado "apagão online". Confira ainda aqui mais informações sobre o ocorrido e relembre algumas outras panes "digitais" que nos deram muita dor de cabeça.