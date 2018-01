PRODUTO | Moto Q FABRICANTE | Motorola WEB | www.motorola.com.br PREÇO | R$ 1.199 (preço do fabricante, operadoras costumam dar descontos) DETALHES | O Moto Q vem com o sistema Windows Mobile 6, faz sicronização com os e-mails do Outlook e vem com cartão de memória de 512MB. Ele não tem Wi-Fi, mas é possível conectar um dispositivo externo.