Motoboys encerram protesto na capital paulista Os motoboys encerraram no começo da tarde de hoje o protesto contra as novas regras criadas pelo governo para a categoria e contra o aumento do seguro obrigatório. Cerca de 20 manifestantes estavam reunidos em frente ao prédio do Banco Central, na Avenida Paulista. Apesar do protesto e do início das aulas, o índice de congestionamento na cidade estava abaixo da média. Às 13 horas, eram registrados 23 km de engarrafamento, o que corresponde a 2,8% dos 820 km monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A média para o horário é de 4,7%.