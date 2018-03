Motoboys prometem manifestação no centro de SP

A Associação dos Mensageiros e Motociclistas e Mototáxi e Afins do Estado de São Paulo (AMMSP), ligada à Força Sindical, informa que dará início, nesta manhã, a uma manifestação, no Pátio do Colégio, na região central de São Paulo, seguindo em direção da Avenida Paulista, em frente o Banco Central. Os motoboys, de acordo com informações da Força Sindical, vão protestar contra a Resolução nº 219 e o aumento abusivo do seguro obrigatório que está em R$ 254,16, o que representa 200% a mais que o seguro dos automóveis.