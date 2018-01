MotoDext integra até o Orkut FABRICANTE | Motorola PREÇO | Sem preço sugerido DETALHES | A Motorola tirou do Android a dependência de ter contas nos serviços do Google. Com o MotoDext, que deve chegar ao Brasil até o fim do ano, dá para carregar não só contatos do Gmail mas também de outros e-mails e redes sociais. O Link viu como isso funciona em uma demonstração na sede do fabricante em São Paulo. Logo depois de ligar o celular é preciso criar uma conta no MotoBlur, serviço criado pela Motorola. É basicamente um site para cadastrar todas as contas de e-mail e redes sociais. É do perfil no MotoBlur que celulares com Android do fabricante irão puxar contatos, e-mails e compromissos, mesmo se estiverem em mais de um calendário, como do Google e do trabalho, em servidores Exchange. Uma vez cadastrado, o telefone mostra diretamente na tela inicial todas as últimas atualizações e atividades dos seus contatos em redes sociais, como Facebook e Twitter. O modelo que será vendido no Brasil vai ser compatível com o Orkut, que apesar de ser Google, não estava integrado ao Android. Se você clicar em uma das atualizações do Twitter, pode dar um reply ou um retweet ali mesmo, sem abrir nenhum aplicativo. A mesma coisa acontece com o Facebook. A facilidade de se comunicar também impressiona. Você digita o nome da pessoa e o celular logo localiza o contato. Então é só escolher como você quer falar com ela: telefonando, enviando mensagem de texto, e-mail, mensagem no Facebook ou tweet. Ao receber uma ligação, aparece na tela a última atualização da pessoa no Facebook. Toda a integração, porém, tem um problema. A lista de contatos fica gigante, incluindo pessoas que você segue no Twitter mas não conhece. Até é possível separar qual tipo de contato você quer ver, mas seria mais fácil ter um símbolo de cada rede social.