Motoqueiro morre em acidente na Marginal Tietê Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um acidente na manhã de hoje entre uma moto e um caminhão na Marginal Tietê, próximo à ponte da Freguesia do Ó. O acidente aconteceu por volta das 6 horas, na pista expressa, no sentido Ayrton Senna. Por volta das 8h15, o corpo ainda permanecia no local, e os veículos ocupavam duas faixas centrais da via, causando congestionamento. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito estava parado a partir do local do acidente até a ponte Castello Branco, nas duas pistas da via. O motorista encontrava lentidão também na pista expressa do outro sentido da marginal. O tráfego estava carregado em quase oito quilômetros, entre as pontes do Piqueri e das Bandeiras. Segundo a CET, às 8h25 a cidade registrava 115 quilômetros de congestionamento, a maioria na zona sul de São Paulo.