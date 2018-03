Motor de avião da TAM pega fogo após decolar nos EUA A turbina de um Airbus A330 da TAM pegou fogo cerca de 15 minutos após decolar da Miami, nos Estados Unidos, com destino a São Paulo, na sexta-feira. O jornalista Fabio Steinberg, que estava a bordo do vôo 8091 com seu filho e mais 225 passageiros, disse que percebeu uma forte vibração, seguida de um ruído externo, quando o avião ainda estava em procedimento de subida. "Olhei pela janela para a asa e vi a turbina esquerda começando a pegar fogo. Parecia uma longa cauda de cometa", contou. Segundo ele, a turbina foi logo desligada e o A330 manteve vôo apenas com a turbina direita. "Ficou um forte cheiro de fumaça dentro da cabine dos passageiros." Após alguns minutos, o comandante informou aos passageiros que "uma pequena vibração na turbina" obrigava o avião a retornar a Miami, "por uma questão de segurança". A aeronave pousou sem maiores problemas em Miami. Os passageiros foram hospedados no hotel Fairmont e seguiram viagem no outro dia em outro avião. A TAM informou que o vôo 8091 "teve problemas técnicos em um dos motores pouco depois de decolar" e voltou ao aeroporto de Miami, onde fez um pouso normal. "Os passageiros receberam acomodações e assistência do nosso pessoal em terra e seguiram na manhã do sábado para a capital paulista, em outro vôo da companhia." A TAM informou ainda que o motor em questão tinha 2.835 ciclos (pouso e decolagem) desde a última revisão. "Essas revisões são executadas no exterior por fornecedores certificados internacionalmente, e a próxima estava programada para fevereiro de 2009. Ele também passa por inspeções rigorosas a cada 600 horas de vôo." Conforme a TAM, a última inspeção visual do motor ocorreu no dia 18 de janeiro, quando o equipamento se apresentou em perfeitas condições.