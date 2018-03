Motorista atropela ciclistas e abandona criança no carro

Um motorista supostamente embriagado atropelou dois ciclistas, fugiu sem prestar socorro e abandonou o carro com a sobrinha de cinco anos no interior do veículo, nesta segunda-feira, 3, em Salto, região de Sorocaba. O homem foi encontrado pelos policiais militares descansando em sua casa, no Jardim Celeste, periferia da cidade, mesmo bairro onde ocorreu o acidente. Aparentando embriaguez, o motorista foi levado para a uma delegacia da Polícia Civil e cedeu material para exames.

O homem permanecia detido no final da tarde. Os ciclistas, de 24 e 26 anos respectivamente, foram socorridos pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital São Camilo, de Salto. Às 17 horas, eles ainda recebiam atendimento. A criança, que estava bastante assustada, também passou por exames num pronto-socorro e foi entregue à família. O veículo do causador do acidente foi apreendido.