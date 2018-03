Motorista atropela mulheres durante protesto em GO

Os corpos das mulheres foram removidos do local depois das 11 horas e à tarde familiares deveriam fazer a identificação no Instituto Médico Legal de Luziânia.

Um delegado de Luziânia está no local do acidente tentando localizar pessoas que presenciaram o atropelamento. Embora as placas do carro queimado tenham sido arrancadas, a Polícia Rodoviária Federal acredita que o Uno pertença a uma locadora de veículos. Próximo do carro teria sido encontrada uma garrafa pet com restos de gasolina.

Bloqueio

Informações preliminares indicam que, por volta das 6h45, o motorista que trafegava na altura do km 30 da BR 251 e jogou o carro contra o grupo de manifestantes que bloqueava a rodovia com pneus para um protesto pela legalização de lotes do setor Marajó.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as duas mulheres morreram na hora. O condutor teria parado por alguns minutos, logo depois do ponto de colisão, mas depois acelerou e fugiu sem prestar socorro.

Mais de 400 pessoas participavam do protesto que fechou a estrada nos dois sentidos com pneus em chamas. Segundo a PRF, o bloqueio só terminou às 13h30.

A BR liga Cristalina, cidade goiana, a Unaí, cidade mineira, também no Entorno do DF. Em Unaí, a Polícia Civil recebeu informações extra oficiais de que o motorista pretende se apresentar na cidade e, por volta das 16 horas, delegados e investigadores aguardavam que isto ocorresse ainda nesta segunda-feira.