Motorista bate contra carreta e morre na BR-116 em MG O motorista Walascimarks Vieira de Paula, de 37 anos, que dirigia um Fiat Pálio ELX, placa HMG 3575/MG, morreu, por volta das 16h de ontem, ao colidir de frente contra uma carreta Volvo, modelo FH400, placa JMT 9403/BA. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 161,5 da BR-116, em Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha, região nordeste de Minas Gerais. O condutor da carreta, Edivaldo Nobre Procópio, de 41 anos, saiu ileso. O corpo de Vieira foi encaminhado ao IML de Governador Valadares.