Motorista bêbado poderá ter carro detido na França

O governo francês anunciou nesta quinta-feira que vai passar a apreender o veículo de motoristas que forem flagrados bêbados ao volante em caso de reincidência, como parte de um pacote de medidas para combater o problema. A nova legislação prevê ainda que o motorista que repetir a infração de dirigir alcoolizado tenha de instalar um bafômetro dentro do veículo que impede que o carro dê a partida antes que ele passe pelo teste e se ele estiver bêbado. O governo vai proibir a venda de bebidas alcoólicas em postos de gasolinas e estabeleceu a instalação obrigatória de bafômetros em discotecas. Os bafômetros também devem equipar os ônibus escolares do país até 2009. A medida poderá ainda ser aplicada aos ônibus de excursão. Mortes O consumo excessivo de álcool é atualmente a primeira causa de mortes nas estradas do país, superando os acidentes ocorridos por velocidade acima do permitido. Em 2007, ocorreram 4.615 mortes nas estradas da França, 27% causadas por excesso de álcool. O primeiro-ministro, François Fillon, declarou que o governo pretende reduzir o número de mortes nas estradas para menos de três mil até 2012 e quer diminuir pela metade o total de vítimas de acidentes causados por excesso de álcool. Na França, o limite máximo permitido de concentração de álcool por litro de sangue é de 0,5g (cerca de dois copos de cerveja, dependendo do peso da pessoa). No Brasil, o limite estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito é de 0,6 g/l. Excesso de velocidade A proibição da venda de bebidas alcoólicas nas lojas dos postos de gasolina está sendo criticada pelo grupo petrolífero Total. A empresa francesa alega que a medida deveria ser aplicada aos supermercados, já que mais da metade da venda de gasolina na França é realizada, segundo a companhia, nos postos instalados em supermercados do país. O governo também vai lutar contra o excesso de velocidade e anunciou a instalação de 2,5 mil novos radares nas estradas até 2012. Atualmente, existem 1,8 mil radares em operação. Em caso de acidente fatal, a carteira do motorista será apreendida até que a Justiça se pronuncie sobre o caso. A nova lei também prevê pena de seis meses de prisão e 15 mil euros de multa (cerca de R$ 39 mil) para quem comercializar pontos na carteira de motorista. Se a venda ou compra de pontos for feita pela internet ou por meio de publicidades, as penas serão dobradas. Os caminhoneiros que utilizarem televisores ou vídeo games também serão punidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.