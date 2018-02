Motorista é morto a tiros na Rodovia dos Imigrantes

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou que o condutor da Parati já estava morto. Em estado de choque e com escoriações, a mulher que acompanhava a vítima foi levada para o pronto-socorro.

Os autores do homicídio estão foragidos. A perícia foi acionada e a identificação do motorista não havia sido informada até as 16h30. Segundo a concessionária Ecovias, o tráfego na região segue normal.