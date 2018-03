Motorista é morto durante assalto em Osasco O motorista de um Fiat Palio cinza, placa DFG 5530, foi morto, por volta das 21h de ontem, ao reagir supostamente a um assalto na altura do quilômetro 24 da pista sentido Castello Branco do Rodoanel Metropolitano Mário Covas, em Osasco, na Grande São Paulo. A vítima, de prenome Daniel, por motivo ainda não esclarecido, parou o veículo no acostamento, momento em que dois homens bandidos saíram do matagal. Armados, os criminosos anunciaram o assalto. A vítima acabou sendo baleada pelos marginais que fugiram sem levar nada. A mulher do motorista, identificada até o momento como Neuza, não foi ferida e procurou ajuda de outra pessoa para socorrer Daniel. A vítima foi levada para o pronto-socorro municipal do Jardim Santo Antonio, também em Osasco, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.