Motorista é pego por embriaguez e corrupção ativa no Rio Um motorista de 27 anos foi flagrado por policiais militares dirigindo um Citroën C4 Pallas sem documentos e com sinais de embriaguez, às 2 horas deste domingo, 9, na rua Gericinó, na Cidade de Deus (zona oeste do Rio). Os PMs decidiram abordar o veículo ao observar que ele trafegava de maneira perigosa.