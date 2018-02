Motorista embriagado atropela funcionários da Ecovias Dois funcionários da concessionária Ecovias foram atropelados por um motorista embriagado no fim da tarde de ontem quando realizam serviços de limpeza da pista, devidamente sinalizada com cones, na altura do quilômetro 26 da Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC. Aldemiro Batista de Oliveira, de 40 anos, e Geraldo Donizetti Bilar, de 47, foram atingidos por um carro que invadiu a área delimitada pelos cones. Oliveira morreu no local, enquanto Donizetti foi levado para o pronto-socorro central de São Bernardo, onde, após atendido, teve de ficar em observação.