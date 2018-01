Motorista invade saguão do aeroporto de Guarulhos, em SP

SÃO PAULO - Um motorista invadiu de carro o saguão de desembarque do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. O caso ocorreu na tarde de sábado, dia 18.

Por volta de 15h, o motorista entrou no saguão do Terminal 3 do aeroporto. Segundo a GRU Airport, concessionária do aeroporto, ele dirigia em baixa velocidade e não danificou nada no local. O veiculo foi interceptado pela equipe de segurança do aeroporto e o motorista precisou receber atendimento médico.

Ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Guarulhos. Nenhum passageiro ou funcionário do aeroporto se feriram. Também não houve impacto nas operações, segundo a GRU Airport.