Motorista leva multa de trânsito após postar vídeo na web A polícia norueguesa iniciou uma perseguição no ciberespaço após um jovem postar um vídeo na internet que mostra seu carro sendo dirigido a uma velocidade muito acima da permitida. Ele foi encontrado no mundo real e levou uma multa (também real) de US$ 1.300. O norueguês, identificado apenas como um rapaz de vinte e poucos anos, postou o vídeo intitulado "Dirigindo na Noruega" no site YouTube na metade de novembro. A gravação mostra o velocímetro do carro atingindo aproximadamente 240 quilômetros por hora em uma rodovia pública. "A polícia encontrou o homem após seguir os rastros eletrônicos que ele deixou na internet", informou um comunicado expedido pela polícia nesta quarta-feira, 29. No vídeo, que o autor removeu do site após ter se tornado notícia nacional na Noruega na semana passada, uma voz pode ser ouvida: "Estamos aproximando 240. Sabemos que isso acontecerá. Isso é um barato". O carro, um Skoda Octavia, atingiu tal velocidade na grande rodovia E-18, cerca de 35 km a sudoeste de Oslo, capital do país. "É preocupante que jovens testem altas velocidades em rodovias como essa, e depois usem a web para mais tarde se vangloriar do crime", disse Morten Hassel, da polícia rodoviária do distrito. A polícia disse que pôde apenas provar que o motorista estava dirigindo a 139 km por hora, e baseou-se nesta velocidade para aplicar a multa. A velocidade máxima na Noruega é de 100 km por hora.