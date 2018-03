Motorista morre após árvore cair sobre van no Rio Pelo menos uma pessoa morreu em decorrência do temporal que atingiu o Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 6. O motorista Ronaldo Gonçalves estava dentro de uma van que foi atingida por uma árvore que caiu na Avenida Marechal Floriano, no centro. A vítima chegou a ser levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Gonçalves teve fraturas no fêmur e na bacia.