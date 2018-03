Motorista morre após colisão entre caminhões na Régis

O motorista Ernesto Vieira Strambek, de 60 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 26, após um acidente na rodovia Régis Bittencourt, na região de São Lourenço da Serra, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 5 horas, Strambek não conseguiu frear seu caminhão, que acabou batendo na traseira de outro caminhão. Ele teve fraturas na perna e uma parada cardíaca. Mesmo após ser socorrido, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O acidente aconteceu no km 309 da rodovia, no sentido São Paulo, e interditou uma das faixas de rolamento, segundo a PRF, e às 8h30 o tráfego era normal na região. O outro condutor não sofreu ferimentos.