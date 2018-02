Motorista perde controle do carro e atinge 4 em Limeira

As duas crianças feridas no acidente têm idade entre 2 e 3 anos. Também foram atingidos sua mãe e um rapaz. Segundo a delegada Nilce Segalla uma das crianças está em estado grave com uma lesão na cabeça. A mãe delas quebrou a perna em três locais e o rapaz feriu-se levemente. Funcionários da Santa Casa de Limeira não foram autorizados a dar informações sobre as vítimas.

O mecânico José Carlos da Silva Francisco, de 37 anos, que dirigia o automóvel afirmou aos policiais ter consumido duas latas de cervejas. Ele se submeteu ao teste de bafômetro e ficou constatado 0,68 grama de álcool. A policia fez também a coleta para exame de sangue.

Francisco conduzia uma caminhonete 250 XLT de cor preta e alegou que perdeu a direção quando passou sob uma poça d''água ao iniciar a rotatória. O mecânico foi detido em flagrante, pagou fiança de R$ 1 mil reais e foi liberado. "Ele vai responder em liberdade ao inquérito por lesão corporal", disse a delegada. De acordo com os policias que lavraram a ocorrência, o impacto do veiculo sobre as pessoas foi tão forte que a estrutura do ponto de ônibus caiu. O condutor do veiculo tentou socorrer as vitimas, mas foi contido por populares, que acionaram o socorro.