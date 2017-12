Motorista pode antecipar volta para evitar estrada cheia

De acordo com previsão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e das concessionárias de rodovias, o pico de trânsito na volta do feriadão deve ocorrer entre as 12 e as 22 horas de segunda-feira. Nas estradas administradas pelo órgão estadual, está previsto que o trânsito mais intenso se prolongue até as 2 horas de terça-feira (22). Essa previsão vale para o trecho da Raposo Tavares entre Cotia e São Paulo. Na Castello Branco, o horário de pico, em que o motorista deverá enfrentar lentidão, ocorre das 16 às 22 horas de segunda-feira.

Na rodovia Presidente Dutra, o retorno deve ser evitado entre as 16 e as 20 horas. O pico na Régis Bittencourt se dará entre 12 e 22 horas e, na Fernão Dias, das 14 às 23 horas de segunda-feira, e na terça-feira, das 6 às 14 horas.

Na Bandeirantes, para amenizar o trânsito intenso, além das suspensões de interrupções de pista por causa de obras, os caminhões estão proibidos de circular das 14h às 22h de domingo e segunda, sentido capital, entre Jundiaí e São Paulo (km 48 ao km 23). Os caminhões devem usar a Anhanguera nesse trecho.

A concessionária Rota das Bandeiras estima que haverá uma diluição do tráfego no retorno entre domingo e segunda, mas alerta para um movimento mais carregado à partir das 16h de segunda-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na rodovia Campinas-Mogi (SP-340), principal acesso ao Sul de Minas Gerais e ao Circuito das Águas, a dica é evitar os horários entre 16h e 22h de amanhã.