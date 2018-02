Motorista que atropelou filho de atriz é liberado

Nesta tarde, seis equipes da 15ª DP identificaram os carros que se envolveram no acidente, um Siena Preto e um Honda Civic. O acidente aconteceu quando os dois veículos furaram o bloqueio aos veículos no Túnel Zuzu Angel, que liga São Conrado à Gávea, para disputar um racha. Rafael Mascarenhas andava de skate com dois amigos e foi atingido por volta da 1h50 desta segunda.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele deu entrada em estado crítico no Hospital Miguel Couto com politraumatismo na cabeça, no tórax, nos braços e nas pernas.