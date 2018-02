Motorista tem boa condição de trânsito para o litoral Mesmo diante de uma manhã chuvosa e véspera de Ano Novo, o motorista que se desloca rumo ao litoral encontra condições favoráveis no sistema Anchieta-Imigrantes. Segundo a Ecovias, concessionária que administra essas estradas, com base em informações disponíveis em seu site atualizadas por volta das 9h00, o fluxo segue bom tanto no sentido litoral quanto para quem viaja rumo à capital de São Paulo.