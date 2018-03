Motoristas alcoolizados são presos no interior de SP Motoristas alcoolizados foram presos nesta madrugada no interior paulista. Na Rodovia João Ribeiro de Barros, em Dracena, a Polícia Rodoviária prendeu um homem de 61 anos que dirigia um Corcel. Na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente, foi preso um rapaz de 29 anos que guiava um Gol. Segundo a Polícia Rodoviária, o bafômetro acusou bem acima de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, limite a partir do qual o motorista é detido. Os dois motoristas pagaram fianças e foram liberados. E, como estabelece a Lei Seca, eles tiveram as carteiras de habilitação apreendidas e terão de pagar multa de R$ 955,00. O homem detido em Dracena mora na cidade e sua profissão é chefe de secção. O rapaz é motorista profissional e reside em Martinópolis. Patrulheiros rodoviários ouvidos pelo Estado disseram que a Operação Alcoolemia não dará trégua aos motoristas embriagados. Além deles, todos os envolvidos em acidentes de trânsito também serão submetidos ao teste do bafômetro. A Lei Seca entrou em vigor no mês passado. Desde o início deste mês, mais de 50 motoristas da Alta Paulista e Alta Sorocabana fizeram o teste.