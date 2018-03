Motoristas de Florianópolis voltam ao trabalho Em assembleia na noite desta quarta-feira, 28, motoristas e cobradores do transporte público de Florianópolis decidiram a retomada dos trabalhos no dia seguinte. Os ônibus voltarão às ruas a partir das 3h da madrugada de quinta-feira, 29. O Sintraturb (Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano de Florianópolis) vai ter uma reunião com o sindicato patronal no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) na próxima segunda-feira, 2. Na próxima semana, novas assembleias serão marcadas para definir os rumos do movimento.