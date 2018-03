Motoristas de fretados fazem protesto no centro de SP Cerca de 70 motoristas de fretados realizam uma carreata pelo centro de São Paulo na manhã de hoje em protesto contra as restrições impostas à categoria pela Prefeitura da cidade. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o grupo se reuniu no Largo do Arouche e segue em direção à Câmara Municipal. Por volta das 11h45, os manifestantes ocupavam duas faixas da Avenida São Luís, prejudicando o trânsito nas proximidades. Segundo a Polícia Militar (PM), a manifestação segue pacífica.