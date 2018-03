Motoristas de ônibus do Rio decretam greve por 24 horas Motoristas e cobradores de ônibus do Rio de Janeiro decidiram fazer uma paralisação por 24 horas, da 0h à meia-noite desta quarta-feira, 28. A decisão foi tomada por um grupo de aproximadamente 100 motoristas e cobradores dissidentes do sindicato, que se reuniram nas imediações da igreja da Candelária, no centro do Rio, por volta das 18 horas desta terça.