Motoristas de ônibus entram em greve em Bauru Horas depois de um protesto que reuniu seis mil pessoas pedindo melhorias no transporte público, os 600 motoristas de ônibus de Bauru, na região noroeste do Estado de São Paulo, entraram em greve na madrugada desta sexta-feira, 21. Cerca de 100 mil usuários do transporte coletivo ficaram sem ônibus para ir ao trabalho. Desde a madrugada e até as 7h30, todos os ônibus permaneciam nas garagens das empresas.