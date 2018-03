Motoristas de ônibus fazem paralisação no Recife Motoristas de ônibus fizeram na manhã desta sexta-feira, 14, uma paralisação de três horas no centro do Recife. O trânsito ficou caótico na área central da capital de Pernambuco, com os coletivos - parados um atrás do outro - tomando três movimentadas ruas da área. O movimento foi promovido pelos sindicatos, sob a alegação de mostrar força para negociar aumento salarial com a classe patronal. Na terça-feira, 18, ocorre a primeira rodada de negociações, mediada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). A paralisação teve início às 6 horas e foi encerrada às 9 horas.