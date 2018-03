Motoristas de ônibus voltam ao trabalho em Guarulhos

De acordo com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), funcionários de outra viação também entraram em greve, prejudicando outros 15 mil usuários. A viação atua em nove linhas que seguem da cidade para as regiões do Brás, Penha, Vila Carrão e Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Para amenizar o transtorno aos passageiros, a prefeitura liberou as vans que operam à tarde nas linhas em todo o município e a EMTU solicitou reforço às empresas de ônibus que operam na mesma região.

Segundo o Sincoverg, um grupo paralelo ao sindicato organizou a greve. De acordo com a Secretaria de Transportes, a manifestação foi originada após um racha no sindicato. Além disso, os manifestantes querem pressionar os empresários da categoria a autorizar aumento salarial na data-base, que ocorre no próximo dia 1º de maio.