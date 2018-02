Motoristas de van do Rio invadem prefeitura Cerca de 30 motoristas de vans da zona oeste do Rio invadiram o prédio da prefeitura da capital fluminense nesta segunda-feira, 18. Eles subiram até o 13º andar, onde fica o gabinete do prefeito Eduardo Paes (PMDB), mas não entraram na sala. Paes não estaria no local no momento da invasão, por volta das 16 horas. A segurança no local foi reforçada, e policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), de São Cristóvão, foram deslocados para atuar na retirada dos motoristas. De acordo com a prefeitura do Rio, os manifestantes deixaram o prédio, espontaneamente, e não causaram danos.