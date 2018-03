O grupo, ligado ao Sindicato das Empresas de Transporte, Locação e Fretamento de Micro-ônibus do Estado de São Paulo, fechou a avenida em frente à prefeitura, uma das principais vias do centro, pela manhã. O trânsito só voltou a ser liberado por volta das 12h. Os motoristas reivindicam o direito de atuar no transporte fretado, individualmente, o que é proibido.