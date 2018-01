Motoristas do Consórcio 4Leste festejam acordo no TRT Os motoristas de ônibus do Consórcio 4Leste, um dos oito responsáveis pela operação da frota de coletivos municipais de São Paulo, comemoraram nesta quarta-feira, 23, um acordo obtido no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na Rua Martins Fontes, na República, na capital paulista.