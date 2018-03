Motoristas enfrentam congestionamentos na volta a SP O motorista que retorna para a cidade de São Paulo neste final de domingo encontra pontos de lentidão e enfrenta chuvas nas principais rodovias do Estado. Segundo a NovaDutra, concessionária da Rodovia Presidente Dutra, por volta das 19h, o tráfego estava congestionado entre o quilômetro 200 e o quilômetro 207, no sentido de quem retorna para a capital, por excesso de veículos. Já na Rodovia dos Bandeirantes, segundo a concessionária AutoBan, o tráfego estava congestionado entre os quilômetros 58 e 64, próximo a Jundiaí (SP), para o motorista que retorna para a capital. O excesso de veículos também prejudicava o trânsito entre os quilômetros 26 e 34, entre os municípios de Osasco e Barueri (Alphaville), no sentido São Paulo da Rodovia Castello Branco, de acordo com a concessionária ViaOeste. Já quem retornava do litoral para a capital, também por volta das 19h, encontrou tráfego intenso na pista norte da Anchieta e nas duas pistas da rodovia Imigrantes, segundo a EcoVias. A concessionária também informou que o tráfego era intenso na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e na Rodovia Cônego Domênico Rangoni.