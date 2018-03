Motoristas enfrentam lentidão em estradas paulistas O motorista enfrenta lentidão no começo desta tarde em vários trechos de estradas que cortam o Estado de São Paulo por causa de obras e excesso de veículos. Por volta das 13h o trânsito na Rodovia dos Bandeirantes estava lento desde o quilômetro 17 até o 13, onde funcionários da Autoban executam obras de pintura de sinalizações nas pistas. Pela Anhangüera, a lentidão era entre os quilômetros 12 e 11, por causa do excesso de veículos. Na Rodovia Presidente Dutra, o motorista enfrentava lentidão em vários trechos. Em Jacareí, o tráfego seguia lento desde o quilômetro 160 até o 158 no sentido Rio/São Paulo por causa de obras com interdição de pista. No trecho do Rio de Janeiro, a lentidão era entre os quilômetros 163 ao 170, no município de São João do Meriti, no sentido Rio/São Paulo. No município de Porto Real, havia lentidão entre os quilômetros 287 e 291, também por causa de interdição para obras. O tráfego também era intenso no trecho de serra para o motorista que se dirige ao Litoral Sul paulista por causa do excesso de veículos. Segundo a Ecovias, administradora do complexo Anchieta/Imigrantes, até o meio-dia desceram 5.400 veículos rumo ao Litoral. Do meio-dia de sexta-feira até as 12h30 de hoje foram 75.333 veículos. O tráfego estava livre para quem trafegava pelas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares. As duas rodovias têm boa visibilidade.