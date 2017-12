Motoristas já enfrentam lentidão na volta do feriado

Na pista norte da Imigrantes, sentido São Paulo, o tráfego é intenso no trecho de serra. Também há lentidão na rodovia Padre Manoel da Nóbrega em direção a São Paulo, do km 292 ao km 280, por causa do excesso de veículos.

Segundo a Ecovias, as demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes os motoristas encontram tráfego normal em ambos os sentidos. Nesta manhã, foi implantada a operação 2x8, sendo oito pistas com destino à capital e duas ao litoral. Para a descida, os motoristas utilizam somente a pista sul da via Anchieta. Já a subida pode ser feita pelas pistas norte e sul da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta.

Mais de 319 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista, de acordo com a Ecovias, desde a 0h do dia 19 de novembro. Já no sentido capital, a concessionária registrou a passagem de 232 mil veículos. Na última hora, desceram 1,5 veículos e subiram 4,5 mil veículos.

No Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, conforme a Ecopistas o tráfego está bom. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, a via Oswaldo Cruz, sentido Taubaté, tem lentidão do km 88 ao 79. Na Mogi - Bertioga, sentido Mogi, motoristas também identificam tráfego intenso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela CCR AutoBAn, os motoristas trafegam com tranquilidade. Entre zero hora do dia 19 de novembro, até às 7h30 de hoje circularam cerca de 722 mil veículos nas vias do sistema. Neste período foram registrados 69 acidentes, 29 feridos e 1 morte.

O tráfego está normal na Dutra, administrada pela CCR, tanto no sentido São Paulo como quem vai para o Rio de Janeiro. Na Fernão Dias, conforme a administradora responsável, o tráfego está lento do km 56 ao km 59 sentido Sul, São Paulo, devido a excesso de veículos.

As concessionárias recomendam para os motoristas que ainda não retornaram a São Paulo programem sua volta o quanto antes.