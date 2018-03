Motoristas protestam contra multas no Porto de Paranaguá A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) informou nesta quinta-feira, 29, que uma manifestação organizada pelas redes sociais obstruiu totalmente a BR 277 próxima ao Porto de Paranaguá, no Paraná. "Motoristas de caminhão autônomos e ligados a cooperativas e sindicatos fizeram um protesto queimando pneus em função das multas emitidas pela Guarda Municipal de Paranaguá", diz em nota. Segundo a Appa, por determinação do Ministério Público do Trabalho, a prefeitura está aplicando multas com base na lei de trânsito. O MP entendeu que os caminhões estavam causando transtorno no trânsito nos arredores da área portuária em função dos estacionamentos irregulares.