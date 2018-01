Motorola acusa ex-executivo de destruir provas em processo

A Motorola pediu à Corte de Justiça em Illinois que penalize Liska por "espoliação intencional de material de evidência relevante" para o caso em um documento despachado nesta quarta-feira. A Corte deve avaliar a solicitação da Motorola no dia 29 de abril.

O advogado de Liska, da firma de advocacia Sean Crotty of Coleman, não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.

A fabricante de celulares informou que Liska deixou a companhia em 29 de janeiro com seu notebook corporativo e que, ao retornar em 17 de fevereiro, o aparelho estava "virtualmente isento de qualquer dado utilizável relacionado ao caso".

A Motorola afirmou ainda que especialistas forenses descobriram que um programa de destruição de dados foi executado no computador nos dias 30 de janeiro e 12 de fevereiro, exterminando todas as informações do usuário.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A empresa, que tem enfrentado dificuldades para reativar seus negócios, disse que Liska "destruiu a fonte primária dos dados relacionados às suas atividades" entre o período em que assumiu o cargo em março de 2008 e sua saída no final de janeiro.

Liska declarou em sua denúncia que acredita ter sido demitido por alertar a companhia de que o plano de negócios de 2009 para a unidade de aparelhos móveis estava baseado em "projeções financeiras falsas e enganosas".

Já a Motorola informou que dispensou o executivo por conta de "sérios problemas de desempenho".

(Reportagem de Sinead Carew)