Motorola anuncia novo Razr V3i A Motorola vai comercializar no Brasil o sucessor do Razr, celular fino que se tornou um best-seller em telefonia móvel. O Razr V3i. O aparelho, compatível com redes GSM, mantém as teclas em lâminas metálicas e traz como novidades o software de gerenciamento de músicas iTunes, da Apple, e câmera digital de 1,2 Megapixel com zoom de 8x. O celular traz um cartão de memória de 512 MB para armazenar músicas, vídeo e fotos. Como o antecessor, traz tecnologia Bluetooth para troca de dados entre dispositivos e uso em conjunto com fones de ouvido sem fio. O preço sugerido do aparelho para o Brasil é de R$ 1399,00, conforme a definição da operadora e da região.