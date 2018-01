Motorola anuncia o Motofone no mercado brasileiro Leveza e simplicidade. Estas são as principais qualidades do Motofone, novo aparelho de entrada da fabricante Motorola, lançado neste ano e que só agora chega ao mercado brasileiro. Com design limo e sóbrio, o modelo utiliza uma tecnologia de tela chamada ClearVision, um tipo de tela monocromática de baixo consumo e uma das razões para uma bateria compacta, que resultam em um celular fino, com apenas 9 milímetros de espessura. Sem cores, o display se resume a mostrar ícones, textos e números, sendo ideal para o usuário que quer um aparelho leve e com foco nas funções SMS e fazer e receber ligações. O preço do novo telefone, que tem tecnologia GSM, está estimado de R$ 129,00 a R$ 149,00, conforme a definição da operadora e da região.