Motorola aposta em celular de baixo custo A Motorola planeja lançar no Brasil, antes do Natal, o Motofone, um celular de baixo custo. "Ele serve para comunicação de voz e mensagens de texto", disse o presidente mundial da companhia, Ed Zander, em visita ao Brasil. "Ainda existem muitas oportunidades de crescimento aqui." O aparelho deve custar entre R$ 110 e R$ 150 no varejo, sem subsídio da operadora. Hoje, o modelo mais barato da Motorola, o C115, sai em média por R$ 99 no varejo. O Motofone seria uma oportunidade para as operadoras cortarem subsídios ou reduzirem ainda mais o preço ao consumidor. Com apenas 9 milímetros de espessura e tecnologia GSM, o Motofone não tem câmera, não toca música digital e não passa vídeos. A tecnologia de sua tela foi desenvolvida para o papel eletrônico, que só consome energia para mudar a imagem na tela, e não para mantê-la. A Motorola comemora 10 anos de fabricação no Brasil. Desde 1995, a empresa investiu US$ 500 milhões no País. O número não inclui uma expansão da fábrica que está sendo feita este ano.