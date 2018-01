Motorola aposta em WiMAX e prevê operação maior no Brasil A massificação da internet na América Latina no médio prazo, mediante sistemas e dispositivos de menor custo, é o desafio da norte-americana Motorola, que prevê ampliar suas operações no Brasil. O vice-presidente de Redes e Empresas da Motorola para a região, Oscar Rojas, explicou durante o Reuters Latin American Investment Summit que a estratégia da empresa inclui o desenvolvimento de soluções de conectividade em diversos formatos, com ênfase especial na tecnologia sem fio WiMAX. "É uma tecnologia que demanda menos investimentos e manutenção (...), além de ser um padrão, o que permite serviços e soluções de alcance mais fácil para um segmento maior da população", explicou. O executivo considera que o uso da Internet móvel sem fio pode ter na região uma expansão parecida com a observada na telefonia celular, que tem alcance maior do que as redes fixas por ter dispositivos mais acessíveis. Ainda que atualmente a Motorola produza a maior parte de seus aparelhos na Ásia, o executivo expressou que a empresa avalia expandir mais o portfólio de produtos e soluções feitas no Brasil. Mais conhecida por ser a segunda maior fabricante mundial de celulares, a companhia decidiu há cerca de quatro anos dedicar mais recursos para o desenvolvimento da tecnologia WiMAX --um padrão de conectividade sem fio-- e agora está colhendo os primeiros resultados. Evolução Acelerada O negócio de redes e empresas representou no ano passado de 25 a 27% da receita total da Motorola, ou o equivalente a cerca de US$ 12 bilhões. A América Latina representa cerca de 5% dos negócios da empresa nesse segmento. Rojas disse que atualmente são feitos testes de soluções no Brasil, Chile e México. Especificamente no Chile, a empresa firmou um contrato com a operadora de televisão a cabo VTR, a maior do país, para o lançamento do WiMAX no segundo semestre. Ele acredita que inicialmente as soluções vão se concentrar mais em pequenas e médias empresas, e como complemento de serviços residenciais de banda larga. Mas ele antevê um rápido crescimento no comércio de dispositivos móveis que permita ampliar o mercado, considerando que mais de 100 empresas na região detêm licenças para a exploração da tecnologia WiMAX. Segundo o executivo, a Motorola também busca soluções de banda larga através da rede elétrica, uma solução que teria expansão acelerada por seu baixo custo e alcance, e que permitiria chegar a áreas rurais ou de difícil acesso. Rojas disse que já são feitos testes dessa tecnologia no Chile, Peru e México.