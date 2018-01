Motorola apresenta celular 100% brasileiro

A Motorola Brasil anuncia um novo aparelho 100% nacional. Depois do C353, lançado no início de 2004, a Motorola apresenta o Motopebl U3, criado, desenvolvido e fabricado no País pela equipe de Pesquisa & Desenvolvimento da empresa, no Campus Industrial e Tecnológico da Motorola em Jaguariúna, SP. A novidade também será exportada para toda a América Latina. Com design arredondado e acabamento emborrachado, típico da linha Pebl da empresa, o U3 tem como destaque a relação custo-benefício. Traz suporte ao envio e recebimento de mensagens de texto, e multimídia, câmera digital embutida, suporte comunicação Push-to-Talk Over Cellular (PoC), até 1000 entradas de agenda e até 10 MB de memória interna, além de viva-voz embutido. O novo aparelho brasileiro chega ao varejo no final do mês, custando R$ 449,00, conforme as ofertas de planos das operadoras.